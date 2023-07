Arthur: “Sono nel mio momento migliore. Voglio tornare al mio livello, so che posso farcela”

Terminato il prestito al Liverpool, Arthur ha fatto ritorno alla Juventus in attesa di una nuova destinazione. Intervistato da Sport in Brasile, il centrocampista ha parlato del suo momento e del futuro: “Sono nel mio momento migliore. Sto già molto bene fisicamente e mentalmente per questa nuova stagione, che è molto importante per me e non vedo l’ora che inizi”.

Poi ha proseguito: “Ho imparato molto dal passato. Penso di aver avuto momenti difficili, ma sono riuscito a trarne il meglio. Mi vedo più maturo, più preparato, sto meglio fisicamente. Ho lavorato sulla parte mentale, che è anche molto importante. Penso che sia il mio momento migliore: con più esperienza, più maturo, meglio fisicamente, meglio mentalmente. Voglio tornare al mio livello massimo e so che posso farcela. La mia testa è molto concentrata e voglio davvero raggiungere tutti i miei obiettivi”

Foto: Liverpool Twitter