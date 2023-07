Arthur si presenta: “Felice di essere qui. Il centro sportivo viola è il più bello del mondo”

Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime parole di Arthur come giocatore della Fiorentina: “Sono molto felice di essere qui, devo dire grazie mille a tutti”. Sulla squadra: “Tutti conoscono la Fiorentina e ha un centro sportivo che per me è il più bello del mondo. Mai ne avevo visto uno così… E poi l’allenatore, la città che è la preferita della mia fidanzata”. Sulle esperienze passate: “Sono stato in diversi campionati e ho incontrato allenatori bravissimi, così come tipi di calcio differenti. Con me porto l’aver giocato in questi tornei, in più conosco bene l’Italia perché ho già fatto due stagioni qui e mi ci trovo bene”.

Foto: Twitter Fiorentina