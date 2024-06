Arthur saluta la Fiorentina: “Grazie di tutto, famiglia viola”

Arthur Melo ha salutato la Fiorentina tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Sotto il video una didascalia con scritto ” Grazie di tutto, famiglia viola!“. Il tutto accompagnato da un giglio e un cuore viola. Questo invece quanto detto nel video:

“Ciao popolo viola voglio esprimere la mia gratitudine per il piacere di aver vissuto in questa città e giocato in questa incredibile squadra. La mia famiglia e io apprezziamo tutto l’affetto che abbiamo ricevuto. Questo sarà un ricordo che porterò per sempre nel mio cuore”.

Foto: instagram Arthur Melo