Arthur, problema muscolare: ne avrà per almeno tre mesi

Jurgen Klopp aveva annunciato in conferenza stampa l’indisponibilità di Arthur, arrivato nelle ultime ore della sessione estiva di mercato in prestito secco dalla Juve. Tra l’altro il Liverpool aveva utilizzato il centrocampista brasiliano soltanto per 13 minuti in Champions contro il Napoli e aveva deciso di aggregarlo all’Under 21. Ora questo stop che è abbastanza serio, almeno tre mesi se non di più, che costringerà il Liverpool a rivedere i piani.

Foto: twitter Liverpool