Arthur non gradisce il pareggio a Roma: “Un punto che sa di poco”

Sui canali social ufficiali, il centrocampista della Fiorentina, Arthur, commenta il pareggio a Roma, per 1-1. L’ex Juventus ha così scritto su Twitter: “Un punto che sa di poco ma che ci aiuta a continuare a crescere”.

La Fiorentina ha giocato per circa mezz’ora con un uomo in più e quasi 10 minuti, anche in 11 contro 9, visto anche il rosso a Lukaku nel finale. I viola hanno comunque trovato la rete del pareggio con Martinez Quarta, senza riuscire però a ribaltare definitivamente i giallorossi.

Foto: Instagram personale