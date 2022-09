Arthur nell’Under21 del Liverpool, l’allenatore: “È qui perché fuori forma, ma è una scelta sua”

Arthur è apparso fuori forma durante il suo inizio di avventura al Liverpool, tant’è che il brasiliano si è aggregato alla selezione Under21 dei Reds per recuperare la condizione fisica. Durante l’intervista concessa a Liverpool Echo, il tecnico della giovanile del Liverpool ha fatto il punto della situazione sul centrocampista brasiliano: “Quando si è unito a noi non penso che sapesse dove stesse andando, ma sapeva che avevamo una partita e voleva giocare. Arthur è stato qui durante la pausa per giocare e migliorare la sua forma fisica. Mostra il suo livello di professionalità. È stato bravissimo anche con i ragazzi. È stato di prima classe. In allenamento lunedì è stato eccellente, ha davvero guidato i ragazzi e come in una giornata di vigilia, probabilmente è la migliore che abbiamo avuto. Vuole rimettersi in forma, non ha bisogno di una settimana di riposo, la decisione viene da lui. Lui non parla Scouse e io non parlo portoghese, ma penso si capisca dal linguaggio del corpo. Negli incontri abbiamo esaminato alcune cose extra e chiarito alcune cose. L’ho abbracciato. Si è allenato per la prima volta con noi venerdì. Si è allenato con la prima squadra, poi ha fatto una seduta con noi con la squadra che avrebbe giocato contro il Leicester. Lavorerà un po’ con noi durante la pausa internazionale”.

foto: Twitter Liverpool