Arthur in bilico: c’è l’Arsenal, ma proprio ora che si sta inserendo?

L’Arsenal insiste per Arthur, ma la Juve per ora non lo libera. Sembra la storia di Alvaro Morata che era a pochi passi dal Barcellona, almeno era questa la volontà di Xavi e c’era l’iniziale apertura dello stesso attaccante spagnolo. Poi la brusca frenata anche per le considerazioni di Allegri che non può liberare qualcuno se prima non entra un altro attaccante. E non era ancora arrivata la terribile notizia del grave infortunio a Chiesa.

La situazione va comunque seguita perché Arthur evidentemente ha voglia di giocare con maggiore continuità, opportunità che l’Arsenal gli darebbe. Ma fino a quando Allegri non avrà un sostituto davvero di spessore a disposizione, il via libera Juve non ci sarà. Le riflessioni devono essere profonde, anche perché l’ultimo Arthur ha avuto spazio e soprattutto è tra i pochi centrocampisti di vera qualità – un altro è Locatelli – di un reparto che spesso ha lasciato a desiderare. Quindi la domanda sarebbe: dovrebbe andare proprio adesso che si sta inserendo?

Foto: Facebook Juventus