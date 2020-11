Arthur: “Ho scelto la Juve per il progetto ambizioso che ha”

Il centrocampista brasiliano della Juventus Arthur ha parlato della vittoria ottenuta oggi ai danni dello Spezia con i canali ufficiali del club bianconero:

“Avevamo bisogno dei tre punti e di una buona prestazione, per poter lavorare con tranquillità e ritrovare un po’ di fiducia. Sto bene fisicamente ma posso dare di più, voglio dare il massimo per i compagni e per il mister, che mi stanno aiutando giorno dopo giorno a crescere.

Non mi aspettavo di trovare così tante squadre forti nel campionato italiano, hanno tutte un gioco molto vario e fastidioso.

La Juve ha un progetto molto ambizioso, è per questo che sono qui, e voglio realizzare gli obiettivi prefissati al mio arrivo”.

Foto: JuveNews