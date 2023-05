Arthur: “Ho parlato con il Valencia, vediamo se la Juventus autorizzerà il mio trasferimento”

Il centrocampista brasiliano a Goal.com parla già di futuro dopo una stagione deludente al Liverpool: “Ho un contratto di altri due anni con la Juve. Non ne ho ancora parlato né il mio procuratore, né con la mia famiglia o la Juventus. Torno quest’estate perché ho un contratto di altri due anni. C’è un rapporto molto rispettoso tra noi. La Liga mi attira e potrei concedermi un’altra chance lì: è un campionato che già conosco, a cui mi sono adattato bene. Se c’è una squadra che scommette sul possesso palla, per me va bene. Ho parlato con il Valencia: dovevamo decidere e ho sentito la Juventus per vedere se autorizzavano o meno il mio trasferimento. Alla fine hanno ingaggiato un altro giocatore. Ho parlato con Gattuso, una persona che ammiro e stimo molto: alla fine i club non hanno stretto l’accordo, cose che succedono nel calcio. Poi è arrivato il Liverpool: ha scommesso su di me, e di questo sono molto grato”.

Foto: Instagram Arthur