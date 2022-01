La Juventus recupera Arthur in vista della sfida di domani contro il Napoli. Il centrocampista brasiliano è infatti guarito dal Covid. Il comunicato: “Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC”.

FOTO: Facebook Juventus