Arthur dovrebbe saltare il Parma ma l’uscita anticipata di ieri non spaventa Pirlo

Andrea Pirlo quasi sicuramente dovrà rinunciare al brasiliano Arthur per la trasferta di Parma in programma sabato sera alle ore 20.45 e valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il centrocampista della Juventus ha riportato una forte contusione alla coscia destra che verrà valutata in giornata a seguito dei test strumentali, ma il colpo subito dovrebbe impedirgli di partecipare al prossimo impegno di campionato contro il Parma.

Il brasiliano era al rientro da titolare in Serie A, dopo essere rimasto in panchina nelle gare contro Torino e Genoa.

Foto: Instagram personale Arthur