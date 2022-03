Arthur: “Dimostrare alla Juve per esserci col Brasile. Tite è eccezionale”

Il centrocampista della Juventus, Arthur, è stato intervistato a TNT Sports Brasil. Tra le tematiche toccate, anche quella della Seleçao di cui è tornato a fare parte proprio oggi con le convocazioni ufficializzate da Tite: “Per essere convocato in Nazionale serve continuità, giorno dopo giorno. Solo così conquisti un posto in Nazionale. E’ un tasto su cui ho battuto molto: devi dimostrare le cose nel tuo club per arrivare a essere chiamato da Tite e puntare poi un posto al Mondiale. Devo stare bene per avere un posto nella Seleçao”. Su Tite: “È un tecnico lavora tanto in campo, festeggia e soffre coi giocatori, è un tecnico eccezionale“.

Foto: Facebook Arthur