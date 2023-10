Arthur: “C’erano grandi squadre interessate a me, ma Italiano mi ha convinto a scegliere la Fiorentina”

Il centrocampista dei viola Arthur, in un’intervista a Globoesporte, ha parlato della suo nuova avventura con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il motivo principale per cui ho scelto questo club è stata la conversazione che ho avuto con Italiano, oltre al fatto che si tratta di una grande squadra. C’erano altre grandi società interessate, ma quando ho saputo dell’interesse della Fiorentina e l’allenatore mi ha telefonato ho deciso cosa fare. Il tecnico mi ha spiegato il gioco della sua squadra, come pensava che io mi sarei potuto inserire e cosa si aspettava da me. Mi ha convinto. Ovviamente anche io ho i miei meriti, perché ho lavorato molto per arrivare qui, ma Italiano ha scommesso fortemente su di me. Mi ha dato tutta la fiducia per giocare, sfruttando le mie qualità in campo. Gli sono molto grato per l’opportunità e per come ogni giorno sta provando ad aiutarmi”.

Foto: Instagram Fiorentina