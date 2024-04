Arteta: “Voglio una prestazione che ci porti in semifinale. Ce l’abbiamo nelle corde”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco di Champions League.

Queste le sue parole: “Voglio una prestazione che ci porti in semifinale. La preparazione è stata quella per raggiungere questo obiettivo. Ce lo siamo guadagnati in 10 mesi e in tutto quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. Domani avremo un’incredibile opportunità per raggiungerlo”.

Zinchenko recentemente ha detto che andrebbe a combattere per l’Ucraina. Che cosa pensa di lui?

“Lo adormiamo, ci ha dato così tanto. È un giocatore con qualità diverse e un carattere incredibile, che gli consente di essere se stesso nelle partite di calcio. Chiediamo sempre di stare con i nostri giocatori”.

L’Arsenal non ha uno storico positivo nelle ultime partecipazioni in Champions: “Dobbiamo cambiarlo, ci sono molte cose che possiamo fare per scrivere la storia in modo diverso domani. Si tratta di guadagnarsi il diritto collettivamente e individualmente di andare in semifinale”.

La sua rosa è pronta per questa gara? “La maggior parte dei nostri giocatori non ha vissuto una notte come questa. Sono super motivati. Sono preparati, si sentono sicuri. Vogliamo realizzare un sogno”.

Foto: twitter Arsenal