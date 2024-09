Arteta: “Voglio essere il miglior allenatore di sempre dell’Arsenal”

A due giorni del sentitissimo derby londinese tra Tottenham e Arsenal, l’allenatore dei Gunners Arteta è intervenuto in Conferenza Stampa. Il tecnico spagnolo, fresco di contratto, ha parlato delle sue ambizioni, e della voglia che ha di imporsi nella storia del club inglese. Arteta parla poi dei vari indisponibili, aggiornando la stampa delle loro condizioni.

Le ambizioni: “Il mio obiettivo è essere la mia versione migliore. Il miglior allenatore di sempre per l’Arsenal. Speriamo di poter vincere il titolo”.

Su Ødegaard: “Abbiamo bisogno di ulteriori test. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Probabilmente questo pomeriggio. Dobbiamo valutare l’entità dell’infortunio e quanto velocemente possiamo farlo tornare. Martin vuole essere presente sempre, ma dobbiamo aspettare e vedere. Martin vuole essere presente in ogni partita. Dobbiamo assicurarci di sapere prima quanto sta bene o meno. I giocatori sono sempre disponibili in 48 ore. Vediamo cosa succede”.

Gli altri infortunati: “Merino? Meglio, è un processo lento e ci vuole un po’ per guarire. Stiamo usando questo tempo per assicurarci che capisca e sia pronto a tornare ad aiutare la squadra immediatamente. Gabriel Jesus? Ha un’altra sessione domani e se tutto va bene sarà con noi. Calafiori? Anche per lui dovremo aspettare un altro giorno”.

Foto: X Arteta