Arteta: “Vogliamo vincere il Community Shield. Per trionfare in Premier hai bisogno di 96-100 punti”

Alle 17:00 di oggi pomeriggio andrà in scena Arsenal–Manchester City, la partita che assegnerà il Community Shield, primo trofeo della stagione in Inghilterra. Arteta, tecnico dei Gunners, ha parlato così alle pagine del club in vista di questa sfida: “Vogliamo vincere il Community Shield. È un trofeo, e quando c’è un trofeo sul tavolo vuoi vincere. Questo sarà il nostro approccio. Sappiamo cosa dobbiamo affrontare oggi”. Poi fa un elogio agli avversari: “Il City, insieme al Liverpool, ha innalzato a un livello mai visto prima la Premier. Ora, per vincere il campionato, hai bisogno di 96-100 punti”. Infine, il mercato: “C’è stata molta attività sul mercato in tutti i club quest’estate, quindi la competizione quest’anno sarà ancora più grande di quella dell’anno scorso” ha concluso Arteta.

Foto: sito Arsenal