Arteta: “Vogliamo bene a Jorginho, chi gioca può sbagliare”

Dopo il pareggio casalingo nel derby con il Tottenham, il tecnico dell’Arsenal Arteta si è soffermato sull’errore di Jorginho che ha portato al pareggio, sull’infortunio di Rice e sulla corsa al Manchester City: “Siamo molto delusi per non aver portato a casa i tre punti, questo è certo, soprattutto quando vai due volte in vantaggio. Jorginho? Tutti gli vogliamo bene, gli errori fanno parte del calcio: chi gioca può commettere errori. Noi non giochiamo e quindi è facile, ma se c’è qualcuno che può aiutare la squadra e dare il massimo è Jorginho. Rice? Aveva qualche fastidio alla schiena e nel primo tempo ci diceva che non si sentiva al meglio. Abbiamo dovuto cambiarlo perchè non poteva continuare. Il duello con il Manchester City? Non stiamo pensando a questo. Stiamo cercando di vincere le nostre partite, abbiamo provato a vincere anche oggi e non ci siamo riusciti per ragioni molto ovvie. Questo è tutto e dobbiamo migliorare“.

Foto: Twitter Arteta