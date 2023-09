Arteta: “Tottenham? La partita più importante della stagione. Postecoglou mi piace molto”

Domenica alle 15.00 Arsenal e Tottenham si affrontano all’Emirates per uno dei più importanti derby di Londra. Queste le parole del tecnico dei Gunners Arteta in conferenza stampa:”Il rinnovo di Odegaard? È una grande notizia per il club e per la squadra. Sono davvero felice per lui, se lo merita. Ci sono molti modi e molti percorsi per farcela. Penso che abbia trovato il suo posto dove è amato e rispettato da tutti. I giocatori non devono cercare un tetto, ma cercare di migliorare ogni giorno e di essere umili. Se hai giocatori intorno a te che ti rendono migliore, è un grande vantaggio e penso che i giocatori intorno a lui elevino le sue qualità. Il Tottenham? Hanno un nuovo allenatore che ha fatto davvero bene e ha cambiato l’atmosfera nel club. Ha anche portato un nuovo stile e dobbiamo adattarci. Postecoglou mi piace molto. Conosco giocatori che hanno lavorato con lui e parlano molto bene di lui. Si vede subito che si è inserito davvero bene. Questo è il bello di questo campionato, abbiamo tanti bravi allenatori“.

Foto: Twitter Arteta