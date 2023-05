Arteta: “Tornare in Champions non ci basta. Cercheremo di vincerle tutte, il resto spetta al City”

Domani l’Arsenal affronterà il Chelsea, per la prima volta da seconda in classifica dopo 247 giorni da capolista. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikeal Arteta, ha così presentato il derby di Londra: “Così è il calcio. Vorrei sottolineare che siamo in Champions League ma siamo ugualmente insoddisfatti della situazione. Siamo l’Arsenal e dobbiamo vincere ogni singolo trofeo, questa è la richiesta. È difficile accettare la realtà ma bisogna riconoscere che c’è ancora del lavoro da fare per migliorarci. Ora il destino non è più nelle nostre mani, ciò che ci rimane è cercare di vincere le prossime partite. È quello che proveremo a fare, il resto spetta al City”.

Foto: Twitter Arteta