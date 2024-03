Arteta: “Tornare ai quarti dopo 14 anni è fantastico. Ci siamo qualificati dove questo club merita di essere”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato a fine gara dopo la vittoria ai calci di rigore con il Porto.

Queste le sue parole: “Sono passati 14 anni, un tempo troppo lungo per un club come l’Arsenal e ciò dimostra quanto sia stato difficile. Abbiamo creato un’energia incredibile nello stadio, spingendo tutti per riuscirci e insieme ce l’abbiamo fatta. Nei rigori speri per il meglio, ma sai che è un po’ una lotteria. Li avevamo preparati il giorno prima, quindi merito agli allenatori dei portieri e a tutti coloro che hanno contribuito. È davvero difficile giocare contro il Porto sono davvero competitivi, non abbiamo avuto molti momenti in cui potevamo controllare la partita, sono davvero una buona squadra”.

Sul momento decisivo della sfida ed il fattore Emirates: “Abbiamo segnato un gol in un momento davvero importante, abbiamo provato a creare occasioni e alla fine ci siamo riusciti. La posta in gioco è molto alta e ogni dettaglio è importante. Amiamo i nostri tifosi, l’energia che ci trasmettono, semplicemente ci hanno fatto vincere. Incredibile aver raggiunto i quarti, siamo dove volevamo essere. Siamo stati pazienti, abbiamo lavorato duramente, molte persone hanno preso buone decisioni e hanno mostrato coraggio nei momenti difficili”.

Foto: twitter personale