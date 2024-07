Arteta: “Timber? Sarà come un nuovo acquisto per noi”

La rottura del legamento crociato a praticamente un mese dall’approdo all’Arsenal è stata una sventura per chi, come Jurrien Timber, lasciava l’Ajax pieno di speranze e di voglia di cimentarsi in un campionato così competitivo come la Premier League. In seguito all’amichevole disputata questa notte contro il Manchester United al SoFi Stadium di Los Angeles, il tecnico Arteta ha così parlato del difensore: “Ora sta prendendo il ritmo. Nell’ultimo anno ha saltato un sacco di partite. Gli abbiamo chiesto di giocare in una posizione diversa da quella che avevamo in mente, ma con i numeri e i giocatori che abbiamo. Ma sono davvero contento. Jurrien, con la sua leadership, la sua compostezza, le sue qualità, è come un nuovo acquisto per noi. È un grande acquisto per la squadra”, le parole riprese dalla BBC.

Foto: Timber Instagram