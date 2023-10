Arteta: “Teniamo alla Carabao Cup. Rice? Sarà emozionato nell’affronatre i vecchi compagni”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato a margine della gara di Carabao Cup di domani.

Queste le sue parole: “Sarà una gara speciale per Rice. Sarà la prima volta che torna nel suo vecchio club e credo che sarà un bellissimo momento per lui. Io stesso ho avuto la possibilità di tornare da avversario contro i miei ex club alcune volte e a quel punto vedi davvero cosa pensano di te e cosa hai lasciato al club”.

Tornando a Rice, l’allenatore sostiene: “Ogni volta che lo senti parlare del West Ham e di quello che hanno fatto per lui e per tutti i giocatori nel club, non può parlare meglio di loro, quindi spero che si comporteranno allo stesso modo con lui”.

Sulla Carabao Cup e sulla sua importanza il tecnico spagnolo ha detto: “È una competizione in cui abbiamo la possibilità di andare avanti e vincere un trofeo, la nostra mente deve essere focalizzata sul West Ham. La vivo esattamente come la Premier League”.

Foto: twitter personale