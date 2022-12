Arteta sul mercato: “Sfrutteremo al massimo la finestra di gennaio”

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato così in vista della gara di lunedì che vedrà i Gunners affrontare il West Ham. Di seguito le parole riportate da The Mirror: “Siamo dispiaciuti per Gabriel Jesus, gli altri stanno tutti bene e hanno fatto una buona esperienza. Alcuni di loro sono arrivati prima del previsto ed erano entusiasti di essere tornati e di fare parte del gruppo, quindi sento un’ottima energia in giro e sono entrati nuovamente in sintonia con la squadra ed è quello che vogliamo. Abbiamo ancora qualche giorno prima di lunedì quando affronteremo il West Ham”.

E sul mercato: “Saremo attivi, e attivi significa che cerchiamo sempre di rafforzare la squadra. Questa squadra non può permettersi il lusso di non sfruttare al massimo ogni singola finestra. Dobbiamo farlo perché è davvero importante, ma poi vogliamo prendere il profilo giusto, il giocatore giusto e uno che abbia davvero un impatto sulla squadra e ci porti al livello successivo”.

Foto: Twitter Arteta