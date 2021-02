Arteta sugli insulti social: “Ne va della salute mentale dei calciatori”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato dell’uso dei social media e di come essi possano influenzare i calciatori. Troppi gli attacchi razzisti negli ultimi tempi, vittime i calciatori del Manchester United Alex Tuanzebe e Anthony Martial, dopo il tonfo con lo Sheffield United. In casa WBA c’è stata una denuncia alla polizia per le offese e minacce rivolte a Romaine Sawyers, avvenuti dopo il ko contro il Manchester City. L’ultimo in ordine cronologico è Alex Jankewitz del Southampton, queste le parole di Arteta: “Ci sono diversi tipi di abusi e vanno tutti estirpati. I social media hanno una grande responsabilità di ciò che sta accadendo, perché ne va della salute mentale dei calciatori considerando anche quanto sono esposti. Mi ritengo una persona aperta e capisco che ognuno abbia un’opinione, ma non può essere usata per insultare le persone, abusare di loro e usare uno smartphone o un computer per dire ciò che si vuole all’indirizzo di una persona che nemmeno si conosce. È una situazione che sta causando tanti danni nel calcio e alle presone pubbliche”.