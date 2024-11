Arteta su Sterling: “Il suo impegno è stato eccezionale, gli darò sempre più spazio”

Nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia del derby West Ham-Arsenal, il tecnico Mikel Arteta ha parlato di Raheem Sterling, attaccante arrivato dal Chelsea quest’estate, e che non è ancora riuscito ad esprimersi al massimo, causa indisponibilità.

“Sta facendo del suo meglio: la sua applicazione e il suo impegno nei confronti della squadra sono stati eccezionali e ora è il momento per me di dargli più minuti. Per questo motivo l’ho mandato in campo a gara in corso contro il Nottingham Forest. Finora il suo impiego è dipeso solo e soltanto da me. Il suo impegno è stato massimo”.

Foto: Instagram Sterling