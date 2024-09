Arteta su Nwaneri: “È molto avanti, più di ogni aspettativa. Avrà minutaggio, se lo merita”

L’Arsenal si gode la vittoria per 5-1 sul Bolton, arrivata anche grazie all’aiuto di giovanissimi talenti di casa Gunners, su tutti il centrocampista classe 2007 Ethan Nwaneri, autore di due gol, Al termine della partita il manager Mikel Arteta ne ha così parlato: “Ero veramente felice per lui quando ha sgnato. In generale è stato davvero bravo, la sua performance è stata potente. Si sente parte di noi, lo puoi notare dalla sicurezza con cui gioca e con cui sa sempre cosa fare in campo. Questo per lui è stato un altro scalino, è già più avanti di quanto chiunque potesse aspettarsi. Ed è così sin dal primo momento in cui si è unito alla prima squadra. Se lo merita, è parte del team e avrà il suo minutaggio”.

Foto: Instagram Nwaneri