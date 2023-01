Arteta su Mudryk: “Non importa, sono contento dei giocatori che ho”

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, rompe il silenzio su Mykhajlo Mudryk in seguito alla vittoria ottenuta nel derby di Londra contro il Tottenham. Il tecnico spagnolo non potrà contare sull’ala ucraina, che ha preferito trasferirsi al Chelsea piuttosto che ai Gunners. Nel frattempo, però, la classifica sorride alla squadra di Arteta. L’Arsenal è primo in classifica con quarantasette punti ottenuti in diciotto gare, con un vantaggio di ben otto punti sul Manchester City secondo. Di seguito le parole dell’allenatore: “Mudryk? Sono molto orgoglioso di avere i giocatori che abbiamo. Vogliamo sempre migliorare la squadra, il club è il primo a fare tutto il possibile per migliorare la rosa a disposizione, ma dobbiamo avere un po’ di disciplina”.

Foto: Twitter Arteta