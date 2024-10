Arteta su Calafiori: “Ha bisogno di altri esami, vediamo”

In vista della sfida con il Liverpool di domenica, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa. L’ex braccio destro di Guardiola ha chiarito le condizioni di Calafiori, ancora in bilico dopo il movimento innaturale del ginocchio avvenuto in Champions League.

“Ha bisogno di altri esami. Ieri ne ha fatti alcuni, oggi ne farà altri. Da lì, lo sapremo, perché anche l’ultima volta pensavamo che il suo infortunio fosse davvero grave e ha finito per giocare due giorni dopo. Vediamo”.

Su Saka: “Si è allenato un po’ in campo. Quanto riusciremo a fargli fare fino a domenica è un’altra questione. Abbiamo un giorno in più, il che è positivo. Vedremo”.

Su Timber: “È la prima sessione in cui potrebbe avere un certo coinvolgimento. È stato fuori per un po’. Ci aspettavamo che fosse più vicino da dove si trova al momento, ma ancora una volta, dobbiamo aspettare e vedere”.

Sul Liverpool: “Abbiamo avuto momenti molto difficili e impegnativi, ma non credo che questo sia uno di quelli. Siamo così carichi, l’atmosfera sarà fantastica e non vediamo l’ora di giocare. Non penso mai a perdere. Non passo un secondo della preparazione a pensare se perdiamo. È solo molta sfortuna per gli infortuni. Sono problemi difficili e infortuni traumatici. Quelli internazionali sono difficili da controllare. Può succedere, ma si tratta di come possiamo reagire e cambiarlo. La squadra deve adattarsi mentalmente a questo e mantenere la convinzione che anche con una squadra come questa, siamo ancora una grande squadra”.

Foto: Instagram Calafiori