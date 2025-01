Arteta: “Sterling sta iniziando a fare qualcosa in campo. Il focus non è sul mercato ma sui giocatori che abbiamo”

Alla vigilia del match contro il Brighton, il mister dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sul periodo di Rice e Gabriel Jesus: “Si tratta di supportare i nostri giocatori e loro sanno che a volte devono attraversare periodi che non sono come se li aspettavano. Ma, allo stesso tempo, devono credere in se stessi e noi dobbiamo assicurarci che se un giorno dubitano, siamo lì per riconoscerlo e farli sentire da parte nostra quanto li apprezziamo e quanto siamo felici di averli. Rice? Nel suo caso, specialmente, perché ha giocato molto. Abbiamo avuto nove partite in questo periodo e ha avuto qualche problema muscolare nelle ultime partite, dove ha dovuto uscire. Dobbiamo gestire ogni giocatore e lui non è un’eccezione”.

Su Sterling, White e Tomyasu: “Raheem (Sterling, ndr) sta cominciando a fare qualcosa in campo, quindi questa è una buona notizia. Vediamo come prosegue la prossima settimana e vedremo se sarà disponibile per la settimana successiva. Ben (White, ndr) è ancora a qualche settimana di distanza e Tomi ha fatto qualche lavoro in campo, ma dobbiamo vedere. È stato un infortunio a lungo termine e dobbiamo vedere quanto velocemente progredisce e come reagisce”.

Sul Mercato: “Non lo so. Il focus è sui giocatori che abbiamo. Se c’è qualcuno sul mercato che possiamo permetterci e che crediamo possa avere un impatto reale sulla squadra, allora dobbiamo essere sempre aperti a questa possibilità. Al momento, il focus è su ciò che abbiamo”.

Foto: instagram Arteta