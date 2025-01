Arteta: “Sono orgoglioso dei ragazzi, meritavamo di più”

L’Arsenal butta via la vittoria con l’Aston Villa, che riesce a pareggiare la gara recuperando due gol in 8 minuti. Le parole del tecnico Arteta alla BBC dopo la gara:

“Siamo stati incredibili, sono orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato, di quanto siamo stati dominanti, fluidi e di quanto ci abbiamo messo in campo. Abbiamo giocato tre partite in sei giorni. Sono davvero orgogliosi dei ragazzi, ma allo stesso tempo siamo molto delusi. Meritavamo di più. Non l’abbiamo ottenuta questa vittoria e siamo tristi per questo. I gol subiti? Non sono neanche lontanamente vicini agli standard che pretendiamo. È una linea sottile contro l’Aston Villa, perché per come gioca ti tiene sempre sul filo del rasoio. Ma la velocità, l’energia, la qualità e il livello della prestazione non sono mancate. È la migliore prestazione che abbiamo avuto contro il Villa, perché sono una squadra davvero forte. Ma dovevamo la vittoria”.

Sul gol annullato proprio a ridosso dal novantesimo a Merino, Arteta risponde così: “Sì, l’ho visto. Da una certa angolazione non sembra fallo di mano e da un’altra angolazione sembra fallo di mano. La decisione è stata presa. Abbiamo avuto molte altre occasioni che avremmo potuto mettere a segno senza quel gol”.

Foto: Instagram Arteta