Arteta: “Sono deluso, non penso che ci meritassimo un risultato diverso”

Il campionato dell’Arsenal è iniziato con un inatteso ko sul campo del neopromosso Brentford. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha commentato così ai microfoni di BBC Sport la prestazione dei suoi:

“Sono deluso. Abbiamo iniziato la stagione contro un buon avversario, non penso che ci meritassimo qualcosa di diverso. Hanno segnato su una lunga rimessa laterale e noi non siamo stati abbastanza presenti in area”.

Foto: Twitter personale Arteta