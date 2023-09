Arteta: “Siamo stati eccezionali. Ero emozionato ma non volevo mostrarlo”

E’ stata una grande notte per l’Arsenal di Arteta, che è tornato a giocare una gara di Champions League, dopo l’ultima partecipazione della stagione 2016-2017. Ottimo l’esordio all’Emirates, grazie al 4-0 rifilato al PSV Eindhoven. Queste le parole di Arteta dopo la gara: “È stata una notte bellissima. Ovviamente, dopo così tanto tempo, volevamo produrre una prestazione giusta per provare a vincere la partita ed è stato bello vedere l’atmosfera, la musica della Champions League, tutti si che si sono emozionati prima del fischio d’inizio. Oggi abbiamo dimostrato di essere eccezionali soprattutto in entrambe le aree e credo che questa sia stata la differenza nel match. Emozionato prima della partita? Sì, ero davvero entusiasta ma volevo controllarmi e non mostrarlo troppo ma ero davvero felice. Fa parte di un percorso iniziato l’anno scorso e ci siamo guadagnati il diritto di essere in questa competizione”.

Foto: Twitter Arteta