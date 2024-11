Arteta: “Siamo qui per vincere. L’Inter ha una grande identità, il merito è di Inzaghi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato in vista della sfida di domani contro l’Inter, partendo dalle dimissioni di Edu Gaspar: “È successo tutto rapidamente, abbiamo fatto un viaggio incredibile dal primo giorno. Sono davvero grato a lui per quello che ha fatto per me e per il club. Avevamo una chimica speciale, ci è piaciuto tanto lavorare insieme e sono davvero contento che abbia fatto parte della mia vita e del mio lavoro. Ha avuto una grandissima opportunità di fare qualcosa di diverso in un altro ruolo e in un altro contesto, dobbiamo rispettarlo e augurargli il meglio”.

Su Odegaard e Rice: “La buona notizia è il ritorno di Martin, sta bene e voleva stare col gruppo. Deciderò domani se impiegarlo o meno. Purtroppo Declan ha subito un infortunio durante la partita contro il Newcastle, non stava benissimo e abbiamo deciso di aspettare il weekend per capire se sarà in condizione. Ha avuto un problema al piede, posso solo dire che al momento non è in condizione”.

Sulla pressione: “Assolutamente, il mio sangue pompa. Veniamo a Milano per provare a vincere, loro due anni fa hanno giocato una finale di Champions League: sono queste le partite che si vogliono giocare”.

Sui fatti di Valencia: “È una situazione difficile per tante persone e tante famiglie, che durerà per mesi. Dobbiamo cercare di supportarli nel migliore dei modi”.

Su Kiwior: “Ha grandi qualità e le deve mettere a servizio della squadra. Deve dimostrare che può aiutarci a vincere le partite, questo è tutto”.

Sull’Inter: “Penso l’Inter abbia una grande identità e sia merito del suo allenatore. Sa portare i giocatori a occupare gli spazi in modi imprevedibili, è un problema che affrontiamo anche in Premier League e vedremo domani come fare”.

Su Saka capitano: “Pensate a come lo guarda la gente, ha la capacità di trasmettere positività e un sorriso molto particolare, sa trasmettere energia. Ha fatto tutta la strada dal vivaio, è uno dei nostri talenti principali”.



