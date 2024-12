Arteta: “Si può subito vedere la mano di Amorim al Manchester United. E’ un grandissimo allenatore”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle prime settimane di Ruben Amorim in sella al Manchester United.

Queste le sue parole: “Si possono vedere sin da subito le sue impronte digitali sul progetto. È stato molto chiaro. Ha avuto molto successo con lo Sporting. È notevole, dopo così tanti anni, ciò che ha realizzato lì, soprattutto il modo in cui lo ha fatto. Porta energia e nuove idee al club e ai giocatori. È sempre qualcosa di positivo, ma dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare”.

Dopo la sconfitta dell’Arsenal contro lo Sporting di Amorim in Europa League nel 2023 non si pensa a vendette o cose del genere: “Non direi proprio. Nel calcio si tratta solo di avere un’altra opportunità. Sarà molto diverso. Abbiamo giocato contro lo Sporting la scorsa settimana ed è stato molto diverso da due anni fa. Non ha alcun significato”.

Su Bukayo Saka: “Per un giocatore e un compagno di squadra avere questo tipo di confronto è sempre molto positivo. Ti mostra quanto i compagni credono in lui e quanto potenziale vedono in lui. In termini di numeri è migliorato ancora quest’anno, sì, ma con Bukayo vediamo sempre un progresso nei numeri, ogni anno. Aggiunge sempre qualcosa al suo gioco e diventa sempre più costante. Il suo impatto, in termini di gol e assist, è incredibile in questa fase della stagione”.

Foto: sito Manchester United