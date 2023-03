Arteta: “Serviva una magia e Saka ce l’ha regalata. Vittoria meritata”

Dopo la vittoria per 4-0 contro l’Everton, l’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così commentato il successo contro i Toffees: “Sono felice per la vittoria e il modo in cui abbiamo giocato dopo i primi 25 minuti. Abbiamo avuto delle difficoltà all’inizio. Sono difficili da affrontare. Una volta segnato il primo gol, il match si è sbloccato. Ci serviva un momento magico e Saka ce lo ha dato. Dopo quello siamo cresciuti e abbiamo meritato di vincere la partita. Nel modo in cui giocano loro, diretti, con le seconde palle, un piccolo vantaggio non era sufficiente. Abbiamo giocato davvero bene nel secondo tempo e avremmo potuto segnare anche di più. Sono felice nel vedere la squadra giocare nella maniera in cui vogliamo. Questo campionato è diverso, non ci sono gare semplici. Abbiamo avuto la prova a Goodison Park. Loro hanno reso complessa anche la vita del Liverpool”.

Foto: Arteta Twitter