Arteta: “Se potessi scegliere, vorrei competere con chiunque tranne che con Guardiola”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato in vista della sfida di domenica contro il Manchester City: “La mia ammirazione nei suoi confronti non è mai cambiata. Guardiola è uno dei migliori allenatori al mondo: ho adorato lavorare con lui e per questo il mio pensiero su di lui non cambierà mai. Potessi scegliere, infatti, preferirei duellare per il titolo della Premier League con qualsiasi altro allenatore che non sia lui. Ma entrambi vogliamo vincere e competiamo per farlo.

Quella di domani, infatti, è una gara importantissima sia per noi che per loro dato che in caso di vittoria ci sarà una spinta enorme verso il finale di stagione. Una cosa non da poco visto il numero di gare che ancora manca prima della fine del torneo”.

Foto: Twitter Arteta