Arteta: “Saka verrà valutato in previsione di domenica, Partey sarà in squadra”

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in previsione del match contro il Manchester City. Queste le sue parole sulle condizioni di Saka, uscito malconcio dall’incontro con il Lens:

“Vediamo come si evolverà la sua situazione da qui a domenica. Il fatto che abbia lasciato il campo anzitempo non è mai una bella notizia, vediamo come recupererà”.

Su Thomas Partey: “Sta recuperando in anticipo rispetto al previsto. Sarà in squadra”.

Sulla partenza in campionato: “Cerchiamo coerenza. In questo campionato devi essere sempre al meglio”.

Foto: Twitter personale Arteta