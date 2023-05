Arteta: “Saka è un talento fantastico. Vogliamo goderci la sua crescita”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato così il rinnovo di Saka: “E’ fantastico per il club che Bukayo abbia prolungato il suo contratto. Mantenere i nostri migliori giovani talenti è la chiave per i nostri continui successi e Bukayo rappresenta una parte così importante della nostra squadra ora e per il futuro. Oltre ad essere un talento fantastico, Bukayo è una persona speciale, è amato da tutti noi ed è un merito per sé stesso e la sua famiglia per il duro lavoro e l’impegno che hanno profuso per arrivare a questo livello oggi. Insieme al nostro pubblico, non vediamo l’ora di goderci la crescita continua di Bukayo con noi negli anni a venire”.

