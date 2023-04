Arteta: “Saka ancora rigorista? Se non prende la palla, entro in campo e gliela lancio addosso”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha così parlato del tema rigoristi, soffermandosi a parlare di Bukayo Saka: “Saka ancora rigorista? Se non prende la palla al prossimo rigore, vado in campo e gliela lancio addosso”

Foto: Twitter Nazionale inglese