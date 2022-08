Arteta: “Rinnovo di Saka? Si tratta solo di apporre le firme”

Mikel Arteta tecnico dell’Arsenal, ha ha dichiarato come ormai sia pura formalità il rinnovo di Saka con i gunners.

Queste le parole del tecnico spagnolo: “Sono molto fiducioso sul fatto di essere tutti allineati: noi come club, Boukayo, la sua famiglia e il suo agente. Ora è solo questione di mettere tutto nero su bianco. Vorrei che tutto fosse chiuso perché non voglio giocatori distratti in questa stagione. Ma so che queste cose prendono tempo”.

Foto: twitter personale