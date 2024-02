Il discorso poi è passato sui festeggiamenti in campo nella gara contro il Liverpool. “Se mi aspettavo tutta questa attenzione? No, perché me lo hanno detto oggi. Non ne sapevo nulla. Ma mi piace: ho visto allenatori in trasferta all’Emirates in ginocchio in campo. Ho visto manager molto grandi entrare in campo, ho visto manager attraversare la linea laterale. Ho visto di tutto in Premier League. Personalmente, lo adoro perché porta tanta passione ed emozione nella partita”.