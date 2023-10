Arteta: “Quando ho perso la Premier ho messo in dubbio le mie capacità”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di MenInBlazers, parlando del titolo perso lo scorso anno:

“Sono un terribile perdente. Sono rimasto davvero deluso di non aver vinto il titolo quando avevamo una grande possibilità di farlo. Ho dato la colpa a me e ho dovuto pensare se fossi ancora la persona giusta per portare il club a un livello diverso”.

Foto: Twitter Arteta