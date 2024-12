Arteta: “Proveremo a ridurre il gap dal Liverpool. Ma dobbiamo guardare a una gara alla volta”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Brentford.

Queste le sue parole: “Quello che abbiamo già dimostrato questa stagione, giocando tutte le partite che abbiamo giocato con 10 uomini e tutti gli infortuni che abbiamo avuto in questa squadra, di sicuro non saremmo stati nella posizione in cui siamo oggi in tutte le competizioni. Quindi la squadra ha fatto un altro passo avanti, la squadra si sta crescendo e si sta adattando alle nuove circostanze e ora ne abbiamo un’altra che è più partite con meno giocatori. Ridurre il gap con il Liverpool? Non dipende da noi, dobbiamo continuare a essere come un martello, essere lì ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Se qualcuno vince tutte le partite, congratulatevi con lui e andiamo alla stagione successiva, ma se non ci riesce, cosa che nella storia non è mai accaduta, noi ci saremo.

Servirà concentrazione totale. Dobbiamo concentrarci su cosa dobbiamo fare e recuperare perché non solo ora, ma nelle prossime tre o quattro settimane ci sono così tante partite in diverse competizioni e dobbiamo essere lì. Sarà una sfida molto dura. Sono una squadra davvero, davvero brava. Quando vedi il loro record in casa fino alla scorsa settimana, è notevole. Si sono evoluti e adattati. Le qualità della loro squadra sono dovute ai giocatori che hanno in questo momento, quindi sono molto colpito.

Se avremo bisogno di turnover? Non lo so. Guarderemo la partita con l’Ipswich e poi guarderò la sessione di allenamento che facciamo sempre, e avrò un’idea di quale sia la squadra migliore per iniziare e quale sia la squadra migliore per finire la partita, in relazione a quale sia la posizione e al momento individuale di ogni giocatore”.

Foto: sito Arsenal