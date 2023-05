Arteta: “Per un’ora grandissimo Arsenal. Odegaard? Ha capacità da leader”

Mikel Arteta , allenatore dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni della BBC dopo la vittoria nel derby contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Per i primi 60 minuti ho pensato che la squadra avesse giocato davvero bene. Dovevamo essere noi ed è tutto quello che volevo vedere dalla nostra squadra. Velocità, qualità, movimento, due bellissimi gol, ci siamo legati al nostro pubblico e abbiamo creato un’atmosfera incredibile. Gabriel Magalhaes? Non poteva andare avanti, dobbiamo valutarlo, non stava bene. La doppietta Martin Odegaard? Ha realizzato 14 gol in questa stagione, il suo contributo alla squadra, le sue capacità di leadership, sono davvero contento di lui”.

Foto: twitter personale