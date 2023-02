Arteta: “Penso ancora di poter vincere la Premier. Ho fiducia nei miei ragazzi”

L’Arsenal è caduto 3-1 in casa contro il Manchester City. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida, Mikel Arteta, ha così parlato:“Con la costruzione del basso abbiamo creato diversi problemi al City. Il fatto di aver perso non so se dipenda da una mancanza di esperienza o sfortuna. Se penso ancora di poter vincere il campionato? Sì, ho tanta fiducia nei miei ragazzi, anche dopo stasera”.

foto: Twitter Arsenal