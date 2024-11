Arteta: “Nwaneri è bravissimo, non è facile a 17 anni. Ha un futuro meraviglioso”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, in conferenza stampa ha elogiato il talento di Ethan Nwaneri 17enne talento dei Gunners.

Queste le sue parole: “Posso parlare di quanto sia bravo in questo momento. Trovarsi a 17 anni nella posizione in cui è, in uno dei più grandi club d’Europa, riassume il suo valore. È circondato dalle persone giuste, e la mia previsione è molto positiva. È raro vedere un talento del genere a quest’età. Non l’abbiamo fatto giocare come fosse un regalo; abbiamo intravisto per lui un percorso e volevamo dimostrargli la nostra fiducia. La cosa più importante è spingerlo a fare di più, senza limitarlo. Deve percepire che può volare, senza che gli vengano tarpate le ali. Questo dimostra che c’è un percorso anche per altri giovani talenti.”

Foto: Instagram Arsenal