Arteta: “Non meritavamo di perdere. Gara decisa dall’arbitro”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro l’Inter.

Queste le sue parole: “La cosa peggiore della serata è il risultato, non la prestazione contro una delle squadre più forti d’Europa. Abbiamo delle responsabilità nella sconfitta, avremmo potuto segnare almeno due gol. E alla fine ci sono state due decisioni che hanno segnato il risultato”.

Che pensa dell’arbitraggio?

“Non ho capito queste due decisioni, non ho capito il rigore e non ho capito perché non ci sia stato dato un rigore quando Merino è stato colpito in faccia. Non c’è niente che possiamo fare al riguardo, purtroppo dobbiamo accettare e andare avanti”.

Foto: sito Arsenal