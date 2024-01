Arteta: “Non lascerò l’Arsenal a fine stagione. E’ una fake news. Non posso credere di averlo letto”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, intervistato da Sky Sports UK, ha voluto spiegare come la notizia di un suo possibile addio ai Gunners a fine stagione, (circolata anche su network italiani), sia assolutamente falsa.

Queste le parole del tecnico spagnolo: “Addio all’Arsenal in estate? Questa è una fake news e sono molto arrabbiato. Non lascerò l’Arsenal quest’estate, non posso credere a quello che ho letto ieri. Dobbiamo stare più attenti quando si toccano argomenti che riguardano le persone direttamente. Sono nel posto giusto, con le persone giuste e abbiamo ancora molto lavoro da fare”.

Foto: twitter personale