Arteta: “Non ho parlato con la FA per la panchina della Nazionale inglese”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta ha così parlato del nuovo ct della Nazionale inglese, Thomas Tuchel: “Impareranno molto. Penso che sia uno dei migliori allenatori al mondo, senza dubbio. Le sue esperienze e il modo in cui organizza le squadre sono entusiasmanti. Ho parlato con alcuni dei nostri giocatori e avevano un sorriso sul volto, il che è sempre un buon segno.”

“Capisco le opinioni e i sentimenti, ma è responsabilità della FA decidere se il primo filtro debba essere solo allenatori inglesi o se debba essere aperto a qualsiasi allenatore da qualsiasi paese. Capisco che possa essere triste per alcuni non avere un allenatore inglese, e la storia ci dice quanto sia importante questo, ma penso che sia un grande motivo d’orgoglio che molti allenatori farebbero di tutto per diventare il CT dell’Inghilterra. Questo è collegato a come siamo trattati in questo paese, quanto amiamo la passione, il rispetto, la storia e il modo in cui le cose vengono fatte qui. Personalmente posso dire che ti senti molto legato a dove sei, anche se non sei di qui, e penso che sia una cosa enorme.”

Infine: “Se ho parlato con la FA? No, non ho parlato con la FA! Non sono uno di quei dieci.”

Foto. Twitter Arteta