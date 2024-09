Arteta: “Non è facile giocare contro l’Atalanta. Raya ha fatto due parate che non ho mai visto”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport subito dopo la partita pareggiata contro l’Atalanta al Gewiss Stadium: “Abbiamo iniziato benissimo, non è facile adattarsi contro l’Atalanta. Non abbiamo sofferto niente difensivamente ma non abbiamo avuto il controllo del gioco. Raya ha fatto due parate che non ho mai visto in vita mia. Facciamo i complimenti all’Atalanta, che lavora benissimo. Abbiamo raccolto un punto e adesso pensiamo al match di domenica contro il Manchester City. Non è facile giocare contro l’Atalanta. Forse se fai il primo gol è diverso ma oggi non è stato facile”.

Sulla problematica dell’Arsenal: “Possiamo migliorare. Anche contro il Tottenham non abbiamo gestito bene il possesso. Noi dobbiamo dominare il gioco”.

Infine, su Calafiori: “Si sicuramente. È per questo che l’abbiamo preso. Anche in queste partite prende posizioni e dopo una settimana difficile penso che sia entrato benissimo”

Foto: Twitter Arteta